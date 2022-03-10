2022/03/10 | 12:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو اللجنة الأمنية الأسبق في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، الخميس، أن عملية السطو على مركز شرطة قضاء المسيب في محافظة بابل مدبرة وغير مبررة.وقال المطلبي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “السرقة التي حدثت داخل مركز شرطة المسيب في بابل غير مبررة وهناك أسئلة وعلامات استفهام كثيرة في عملية السطو وسرقت شاحنة كاملة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو لجنة امنية: عملية السطو على مركز شرطة المسيب “مدبرة”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو لجنة امنية: عملية السطو على مركز شرطة المسيب “مدبرة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).