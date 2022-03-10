2022/03/10 | 12:59 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد… أكد عضو اللجنة الأمنية الأسبق في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، الخميس، أن عملية السطو على مركز شرطة قضاء المسيب في محافظة بابل مدبرة وغير مبررة.
وقال المطلبي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “السرقة التي حدثت داخل مركز شرطة المسيب في بابل غير مبررة وهناك أسئلة وعلامات استفهام كثيرة في عملية السطو وسرقت شاحنة كاملة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو لجنة امنية: عملية السطو على مركز شرطة المسيب “مدبرة”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المطلبي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “السرقة التي حدثت داخل مركز شرطة المسيب في بابل غير مبررة وهناك أسئلة وعلامات استفهام كثيرة في عملية السطو وسرقت شاحنة كاملة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو لجنة امنية: عملية السطو على مركز شرطة المسيب “مدبرة”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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