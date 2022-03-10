2022/03/10 | 13:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في فرصة نادرة، يرافق الصحفي الصيني المخضرم، لو يوغوانغ، كبير المراسلين في قناة "Phoenix TV" من العاصمة الروسية، موسكو منذ فترة طويلة القوات الانفصالية الموالية لروسيا، حيث يُعد التقارير من الخطوط الأمامية للمعركة في شرق أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل صيني يرافق قوات موالية لروسيا.. شاهد كيف ينقل أخبار المعارك) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل صيني يرافق قوات موالية لروسيا.. شاهد كيف ينقل أخبار المعارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).