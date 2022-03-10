ديالى تطلق برنامج” الندوات الشعبية” لمواجهة المخدرات

2022/03/10 | 13:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الخميس، انطلاق برنامج طموح لمواجهة خطر المخدرات في المحافظة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “برنامج طموح انطلق في بعقوبة بالتنسيق مع قيادة شرطة ديالى بعنوان الندوات الشعبية مع شيوخ العشائر والوجهاء والنخب المجتمعية من اجل التعريف بخطورة المخدرات وتداعياتها السلبية على المجتمع”.[…]

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