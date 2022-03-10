وكالة الاستخبارات تكشف حصيلة المتهمين الذين تم ضبطهم بتهريب النفط خلال أسبوع

2022/03/10 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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وكالة الاستخبارات تضبط ٦ مواقع و٣٠ صهريج لتهريب النفط ومشتقاته وخرق على احد الأنابيب النفطية وتلقي القبض على عدد من المهربين في محافظات مختلفة خلال أسبوع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تمكن وكالة الاستخبارات من ضبط ستة مواقع و30 صهريجاً لتهريب النفط ومشتقاته وخرق على احد الأنابيب النفطية، وتلقي القبض على عدد من المهربين في محافظات مختلفة خلال أسبوع.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "بعمليات أمنية محكمة وجهد استخباري حثيث، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، من ضبط ستة مواقع تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية ضمن محافظات كركوك /بغداد /ميسان".وأضاف البيان، أن الوكالة "عثرت على تجاوز على الأنبوب الناقل للنفط ومشتاقته ضمن منطقة النهروان في حدود محافظة بغداد، فيما تم ضبط (٣٠) عجلة صهريج تستخدم لتهريب النفط ومخالفة للتعليمات الرسمية في محافظات ( بغداد / كركوك / ديالى /البصرة/ ديوانية / الانبار /صلاح الدين/ ذي قار) والقاء القبض على سائقي العجلات، فضلا عن القاء القبض على 34 مخالفا ومهربا ومتاجرت بالنفط بصورة غير قانونية".

وأشار البيان إلى "اتخاذ الإجراءات بالمضبوطات وتسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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