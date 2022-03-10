بالصورة: أحدث ظهور للناشط ضرغام ماجد من داخل المستشفى

2022/03/10 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صورة انتشرت مؤخراً للناشط في

تظاهرات بابل ضرغام ماجد، من داخل

العناية المركزة، تعرضه لإصابة بليغة

في رأسه، وذلك أثناء خروجه بتظاهرة

الثلاثاء الماضي.

وبينت الصورة تعرض ماجد لضربة في الرأس،

تلقى

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