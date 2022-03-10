2022/03/10 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي المنتخب العراقي الأول لكرة

القدم في الثامن عشر من الشهر الجاري مع

نظيره المنتخب الزامبي في مباراة ودية

تقام على ملعب «المدينة» في العاصمة

العراقية بغداد.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات

المنتخب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب العراق يواجه زامبيا ودياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب العراق يواجه زامبيا ودياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).