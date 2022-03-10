2022/03/10 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jyojQlPpoP8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف عقب اجتماع مع نظيره الأوكراني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف عقب اجتماع مع نظيره الأوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).