بنزيما يدخل تأريخ دوري أبطال أوروبا

2022/03/10 | 13:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دخل الدولي الفرنسي كريم بنزيما مُهاجم فريق ريال مدريد، تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد “الهاتريك” الذي سجله في شباك باريس سان جيرمان بالتشامبيونزليج.وسجل بنزيما “هاتريك” في شباك باريس سان جيرمان، قاد به ريال مدريد للفوز على النادي الباريسي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سانتياجو […]

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