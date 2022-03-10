توزيع مبالغ “البدل النقدي” لذوي شهداء الحشد الشعبي

2022/03/10 | 13:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت مؤسسة الشهداء / دائرة شهداء الحشد الشعبي مديرية شهداء بغداد، الخميس، بتوزيع مبالغ “البدل النقدي” لذوي الشهداء.وذكر بيان للحشد الشعبي اطلعت عليه /المعلومة/، أن “منحة “البدل النقدي” لكل عائلة شهيد بلغت عشرة ملايين دينار عراقي كدفعة أولى توزعت بين أكثر من 60 عائلة شهيد من الحشد الشعبي في جانبي الكرخ والرصافة”.[…]

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