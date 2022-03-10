آبل تطلق آيباد الجديد بمواصفات منافسة

2022/03/10 | 13:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تزامنا مع كشفها عن هواتف آيفون الجديدة أزاحت آبل الستار عن نموذجها الأحدث من حواسب iPad Air اللوحية.وحصل الحاسب الجديد على هيكل مصنوع من البلاستيك والألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (247.6/178.5/6.1) ملم، وزنه 461 غ.أما الشاشة فيه فأتت Liquid Retina IPS LCD بمقاس 10.9 بوصة، دقة عرضها (1640/2360) بيكسل، معدل سطوعها […]

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