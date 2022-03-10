عقوبات بريطانية على 7 أوليغارش روس.. وتطمينات بشأن مباريات تشيلسي

2022/03/10 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة البريطانية، الخميس، إنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من "مواصلة خوض المباريات، والمشاركة في أنشطة كروية أخرى"، بعد أن فرضت عقوبات على مالكه "رومان أبراموفيتش".

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