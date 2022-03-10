ماذا يفعل فريق أميركي سري في أوكرانيا منذ اشهر؟

2022/03/10 | 13:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أنه قبل أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أرسلت واشنطن فريقا من الخبراء، لمساعدتها على “مواجهة هجمات سيبرانية روسية”، حسب تعبير الصحيفة.وقالت الصحيفة إن “فريق الخبراء كان يضم عددا من الجنود في القيادة الإلكترونية التابعة للجيش الأمريكي، ومتعاقدين مدنيين وبعض موظفي الشركات الذين يساعدون في الدفاع عن […]

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