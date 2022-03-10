وزير الخارجية ونظيره اللبناني يبحثان العلاقات الثنائية

2022/03/10 | 13:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعبحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع نظيره البنانيّ عبدالله بو حبيب، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى بنظيره البنانيّ عبدالله بو حبيب على هامش مُشاركته في أعمال الدورة الـ157 لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مستوى وزراء الخارجيَّة، والمُنعقدة في مقر الجامعة العربيَّة بالقاهرة".واضاف ان "حسين قدم التهنئة للبنان على ترأسها مجلس جامعة الدول العربيَّة بدورتها الحاليّة 157، مُتمنياً لوزير الخارجيَّة اللبنانيّ كل التوقيق والسداد في أداء مهامه خدمة للعمل العربيّ المُشترَك".من جانبه قدم وزير الخارجيَّة اللبنانيّ شكره وامتنانه للعراق لكل ما قدمه من دعم ووقوفه إلى جانب لبنان في المحن والظروف الاقتصاديّة الصعبة الذي مر بها".وتابع البيان ان "الجانبين تطرقا للعلاقات الثنائيَّة وسُبُل إيجاد الآليات المناسبة لتطويرها، كما تناولا أهم القضايا التي تمر بها المنطقة على الصعيدين الإقليميّ والدوليّ وضرورة اتخاذ موقف عربيّ موحد لمواجهة هذه التحديات".

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