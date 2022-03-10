العثور على سفينة استكشاف شهيرة في القارة القطبية الجنوبية بعد 107 أعوام من غرقها.. شاهد كيف بدت

2022/03/10 | 13:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور أكثر من قرن على غرقها قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية، عُثر على سفينة المستكشف القطبي، إرنست شاكلتون، والتي تُعرف باسم "HMS Endurance"، ويبدو أنها في حالة جيدة.

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