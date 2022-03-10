 الحشد الشعبي يواجه النهضة ضمن مباريات دوري الدرجة الثالثة

2022/03/10 | 13:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تنطلق اليوم الخميس.مرحلة جديدة ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى بكرة القدم.ويخوض نادي الحشد الشعبي اولى مبارياته في المرحلة الثانية من دوري الدرجة الثالثة.وسيواجه الحشد فريق النهضة على ملعب التحدي في الساعة الثالثة ظهراً.علماً ان فريق الحشد الشعبي لكرة القدم انهى المرحلة الاولى متصدراً للمجموعة الاولى.انتهى/ 25 ل

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