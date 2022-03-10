عقوبات على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد ممتلكاته بينها نادي تشيلسي

2022/03/10 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عقوبات على رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش وجمدت ممتلكاته بينها نادي تشيلسي لكرة القدم.وأفادت شبكة “سكاي سبورتس” بأن الملياردير الروسي يواجه حظرا على المعاملات مع الأفراد والشركات في المملكة المتحدة، وحظرا من السفر.فيما ذكرت جريدة ذا تايمز أن الحكومة الإنجليزية منحت نادي تشيلسي ترخيصا خاصا لمواصلة […]

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