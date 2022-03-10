التجربة الإسرائيلية في النظام السياسي العراقي…ما الغاية؟

2022/03/10 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير داود حنوش… ربما سيدّعي البعض أنها من مبررات (الصُدفة) أو أخطاء أوجدتها ظروف مستعجلة للملمة المشهد السياسي المرتبك في العراق بعد أحداث عام 2003 وخروجه من بين براثن نظام شمولي إلى ديمقراطي مفترض وحسب مقاييس الأحتلال الأمريكي حينما أعلن بوش الأبن في خطابه بعد تحرير العراق بأن (إفتحوا الأبواب فقد هبتْ […]

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