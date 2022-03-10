العراقيون وداء فقدان الثقة

2022/03/10 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / صادق فياض الركابي كثيرة هي الامراض المجتمعية التي ابتلي بها المجتمع المسلم وهي على الرغم من كثرتها وخطورتها الا انه قلما يلتفت اليها وبينما يتم التركيز على الامراض العضوية ومن اهم تلك الامراض التي أصبحت مستشرية في المجتمع العراقي المليء بالأمراض النفسية هو مرض فقدان الثقة فالعراقي فاقد الثقة بنفسه وبجهته الدينية […]

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