مهزلة الامن الغذائي العراقي بين مطرقة فساد وزارة التجارة وسندان جشع التجار!

2022/03/10 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / صباح البغدادي بسبب الحرب الدائرة حاليآ بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها من الاتحاد الأوروبي ,اجتاحت خلال الأيام الماضية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ,حالة من الغضب والسخرية واستهجان العراقيين بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية , والذين قارنوا بدورهم بين سعر قنينة الزيت سعة 900 ملم والذي وصل الى خمسة الاف […]

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