الصحةالعراقية: نسبة الملقحين ضد كورونا هي من تحدد رفع القيود

2022/03/10 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشترطت وزارة الصحة، زيادة معدلات التلقيح ووصولها إلى نسب عالية لرفع قيود كورونا، فيما أكدت وصول نسبة التلقيح الى 26 بالمئة فقط.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير أن عملية التلقيح تسير بشكل جيد، لكنَّ الإقبال ليس بمستوى الطموح ونسبة التغطية لا تزال قليلة، داعياً المواطنين إلى الإقبال على التطعيم من أجل إلغاء الإجراءات الوقائية لأنها مرتبطة بارتفاع نسبته.وأوضح الحلفي، أن الدول التي ألغت الإجراءات، حققت نسباً عالية من التلقيح، لذا فإنَّ العراق وفي حال الوصول إلى مستويات مماثلة يمكن رفع الإجراءات الوقائية.

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