بالوثيقة.. مهدي كريم يستقيل من عمله كمدير إداري للمنتخب الاولمبي

2022/03/10 | 13:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم اللاعب الدولي السابق مهدي كريم، استقالته من منصبه كمدير إداري للمنتخب الأولمبي.ولم يوافق الاتحاد العراقي بكرة القدم على استقالة كريم بعدما قضى ثلاث سنوات في عمله.

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مهدي كريم يستقيل من عمله كمدير إداري للمنتخب الاولمبي أولاً على ايرث نيوز.

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