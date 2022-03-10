شكرا لاوكرانيا لقد فضحت العلمانية

2022/03/10 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سامي جواد كاظم لاتكاد ان تطلع على اي وسيلة اعلامية اوربية امريكية او تستمع الى حوارات ثقافية علمانية او تقرا كتب علمانية الا وتجدهم يصفون المسلمين بالتخلف والضعف والتشتت، يقابله المدح والتبجيل والتهويل بثقافة العلمانية وتطورها وترفعها عن الاساءة في خطابها وانها تعيش التعددية واحترام الراي الاخر وعدم خلط الاختصاصات مع بعضها […]

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