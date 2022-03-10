قراءة في نتائج محرار الراي العام العراقي

2022/03/10 | 13:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مازن صاحب أظهرت نتائج محرار الراي العام العراقي وقائع متجددة في تذمر العراقيين من الواقع السياسي والاقتصادي وتباعد فجوة الثقة التي يعيشها المواطن العراقي ، وناقشت ورشة عمل نظمتها الشركة المستقلة للأبحاث بحضور رئيسها الدكتور منقذ داغر، الذي أوضح ان تراكم نتائج استطلاعات اراء العراقيين في عينة تراكمية منتخبة منذ عام 2004 […]

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