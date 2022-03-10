بعد قضاء 549 يومًا في 9 مستشفيات بسبب

2022/03/10 | 13:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال العام ونصف العام الماضيين، غاب دونيل هانتر عن اليوم الأول لابنته في روضة الأطفال، وعن مشاهدة موسمًا متميزًا لابنه في كرة القدم للشباب، وولادة حفيده، ولحظات أخرى لا حصر لها، كل ذلك بسبب معركته الطويلة ضد "كوفيد-19".

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