2022/03/10 | 13:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب محما خليل: على مجلس الوزراء الاتحادي تخصيص جزء من ميزانية الطوارئ لمساعدة النازحين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Y6MalkSh8gU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب محما خليل: على مجلس الوزراء الاتحادي تخصيص جزء من ميزانية الطوارئ لمساعدة النازحين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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