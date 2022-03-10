رئيس تحالف تصميم يتحدث لـ(ايرث نيوز) عن تشكيل اللجان النيابية

2022/03/10 | 13:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث رئيس تحالف تصميم، النائب عامر الفائز، اليوم الخميس، عن تشكيل اللجان النيابية وعملها في الدورة النيابية الحالية.وقال الفائز في حديث لوكالة ايرث نيوز، إنه “فيما يتعلق باللجان الدائمة تم في هذه الدورة دمج بعض اللجان وفصل لجان اخرى وذلك بناء على متطلبات المرحلة”.وأضاف الفائز أنه “على سبيل المثال لجنة النفط […]

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