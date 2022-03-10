2022/03/10 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول الأثرياء الروس تحويل بعض ثرواتهم من أوروبا إلى دبي لحماية الأصول من موجة تشديد من العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بحسب مصادر مالية وقانونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: أثرياء روس يهربون أموالهم إلى دولة خليجية خوفا من العقوبات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: أثرياء روس يهربون أموالهم إلى دولة خليجية خوفا من العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).