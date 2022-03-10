2022/03/10 | 13:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس إن العقوبات لن تمنع الشعب الإيراني من التقدم، وذلك بعد إطلاق القمر الصناعي العسكري “نور 2” إلى مداره هذا الأسبوع.وكتب عبد اللهيان، في تغريدة عبر “تويتر”: “بعناية الله وبفضل جهود العلماء الإيرانيين والحرس الثوري، تم وضع القمر الصناعي نور2 في مدار الأرض بواسطة […]

ظهرت المقالة عبد اللهيان: العقوبات لن تمنع الشعب الإيراني من التقدم أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد اللهيان: العقوبات لن تمنع الشعب الإيراني من التقدم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد اللهيان: العقوبات لن تمنع الشعب الإيراني من التقدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).