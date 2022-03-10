الاقتصاد الأميركي هدسون: العقوبات الغربية ستنهي عصر الدولرة إلى الأبد! - علاء اللامي

2022/03/10 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي عالم الاقتصاد الأميركي مايكل هدسون: العقوبات الغربية ستنهي عصر الدولرة إلى الأبد؛ والكاتب البرازيلي أسكوبار: العقوبات الغربية ستجعل الصين تستولي على جميع الموارد الطبيعية الروسية، وستترك أوروبا كرهينة يُرثى لها! فقرات من مقالة للكاتب البرازيلي بيب إسكوبار بعنوان "كيف تتجاوز روسيا حرب الغرب الاقتصادية عليها؟" ترجمة وتحرير موقع "السياق":1-لكي يفهم كيف يمكن للعقوبات التي فرضها "الناتو" هذه أن تدم ......





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