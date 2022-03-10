خبير اقتصادي: قرارات الحكومة الأخيرة ضعيفة ومتخبطة

2022/03/10 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أكد الخبير الاقتصادي محمد جمال، الخميس، أن قرارات حكومة تصريف الاعمال الأخيرة لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار كانت تعبر عن ضعف الحكومة.وقال جمال في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القرارات الأخيرة لحكومة تصريف الاعمال غير مدروسة وتعبر عن ضعف واحد، ولن تحل أزمة ارتفاع الأسعار”.وأضاف أن “هذه المشكلة لم تكون كبيرة ويمكن حلها بطرق […]

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