وفاة رئيس اتحاد الكرة الأسبق سوريان تحسين بعد تدهور حالته الصحية

2022/03/10 | 13:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي رئيس الاتحاد العراقي الاسبق لكرة القدم سوريان تحسين، اليوم الخميس، في العاصمة بغداد.وقال مراسل “ايرث نيوز” إن رئيس الاتحاد العراقي الاسبق لكرة القدم سوريان تحسين توفي في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد.وأضاف أن تحسين تعرض لوعكة صحية وهو يرقد المستشفى منذ الثامن من شباط الماضي، لكن حالته الصحية تدهورت مما أدى […]

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