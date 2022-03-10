الجامعة العربية: تواجد القوات التركية في العراق غير شرعي

2022/03/10 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعربت لجنة “التدخلات التركية في الشؤون العربية” في الجامعة العربية، عن قلقها من استمرار الوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية، داعية تركيا إلى سحب قواتها من سورية وليبيا والعراق، عادة ذلك التواجد غير شرعي.ودانت اللجنة، ما أسمته بالانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا.[…]

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