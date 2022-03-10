توقيع مذكرة تفاهم لتقديم الدعم الصحي لذوي الشهداء في المستشفيات الإيرانية

2022/03/10 | 14:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - فاطمة رحمة

كشفت مؤسسة الشهداء، اليوم الخميس، عن مساع لإضافة تخصيصات ضحايا الارهاب ضمن موازنة العام الحالي، فيما نوهت عن اتفاق لمعالجة ذوي الشهداء في المستشفيات الايرانية.

وقال رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي لوكالة الانباء العراقية (واع) إنه "ضمن نشاطات مؤسسة الشهداء توزيع جزء من البدل النقدي والمنحة العقارية لذوي الشهداء ضمن تخصيصات المؤسسة لعام 2022، الا ان التوزيع يكون بنسب قليلة ومحدودة"، مبيناً أن "مؤسسة الشهداء بانتظار موازنة العام 2022 من اجل تخصيص مبالغ جيد حتى تستطيع المؤسسة الايفاء بالتزاماتها لذوي الشهداء".

وأضاف أن "المؤسسة تعمل على إضافة تخصيصات لضحايا الإرهاب خلال العام الحالي ليتم توزيع البدل النقدي والمنح المالية المخصصة لذوي شهداء ضحايا الإرهاب أسوة بضحايا النظام السابق وشهداء الحشد الشعبي"، موضحاً ان "قانون مؤسسة الشهداء يضمن الرعاية الصحية والعلمية وكذلك الرعاية الإجتماعية لذوي الشهداء".

وتابع النائلي أن "المؤسسة مستمرة بتوزيع المنح المالية والمنح العلاجية بالاضافة الى منح الرعاية العلمية"، مؤكداً أنه "تم التنسيق مع مؤسسة الشهيد الإيرانية فيما يخص علاج ذوي الشهداء في المستشفيات الإيرانية بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم فيما يخص الرعاية العلمية والرعاية الاجتماعية".

بدوره ذكر مدير عام دائرة شهداء الحشد الشعبي في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي، أن "دائرة شهداء الحشد

اقامت احتفالية بتوزيع بدل وحدة سكنية على ذوي شهداء الحشد الشعبي، وخلال العام الحالي كان هناك توزيع بدل العقارية البالغ 30 مليون دينار، بالاضافة الى بدل وحدة سكنية تم توزيعها بجميع المحافظات العراقية"، مشيراً الى أن "مجموع المبالغ التي تم توزيعها 82 مليار دينار على عوائل الشهداء".

وطالب "الحكومة وأعضاء مجلس النواب زيادة تخصيصات مؤسسة الشهداء لتغطي المبالغ المالية التي تسعف عوائل الشهداء"، مبينا ان "مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع نائب رئيس الجمهورية الاسلامية ورئيس مؤسسة الشهداء ستنعكس بشكل إيجابي على أكثر من مفصل من مفاصل مؤسسة الشهداء لكونها ستلبي الكثير من الاحتياجات المهمة منها الزيارات المتبادلة للعتبات المقدسة وكذلك الاستفادة من الخبرة والتجربة الموجودة لدى مؤسسة الشهداء في الجمهورية الإيرانية".

وأشار الى أنه "من المؤمل خلال العام المقبل تغطية اغلب احتياجات ذوي الشهداء فيما يخص السكن والمنحة العقارية وبدل الوحدة السكنية"،مؤكداً أن "هناك سعياً حثيثاً ايضاً من قبل رئيس مؤسسة الشهداء على تفعيل بنود قانون رقم 2 لسنة 2016 مع بقية الوزارات ومؤسسات الدولة العراقية".

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