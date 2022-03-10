قوات امنية تفتحم اخطر بساتين” عبارة ديالى” لتعقب 5 اهداف مهمة

2022/03/10 | 14:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى… أفاد مصدر امني، الخميس، بأن قوات امنية مشتركة اقتحمت اخطر بساتين عبارة ديالى لتعقب خمسة اهداف مهمة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية مشتركة اقتحمت اخطر بساتين ناحية العبارة (17كم شمال شرق بعقوبة) من 3 محاور لتعقب 5 اهداف مهمة لتنظيم داعش الارهابي”.واضاف المصدر،ان” العملية والتي تجري في محيط […]

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