نائب سابق: 50% من الشركات العاملة في الجنوب والوسط كردية

2022/03/10 | 14:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف عضو مجلس النواب جاسم محمد جعفر، الخميس، عن حجم الاستثمار الكردي ونوعه داخل محافظات الوسط والجنوب، مشيرا الى ان 50% من الشركات العاملة في الجنوب والوسط كردية.وقال جعفر في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “نسبة حجم الاستثمار الكردي داخل محافظات الوسط والجنوب تصل إلى أكثر من 50% من الشركات النفطية وغير النفطية […]

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