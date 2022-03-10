كمين يطيح بـ” داعشي” بعملية امنية استباقية غربي الانبار

2022/03/10 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الخميس ، بان القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على عنصر بتنظيم “داعش” الاجرامي بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” قوة امنية نصبت كمينا لعنصر بارز في التنظيم الاجرامي حال ورود معلومات استخباراتية افادت بتواجده […]

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