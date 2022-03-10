محادثات روسيا وأوكرانيا بتركيا انتهت.. إليكم تصريحات من الجانبين

2022/03/10 | 14:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى الاجتماع بين وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، في تركيا دون التوصل إلى اتفاق حول الممرات الإنسانية أو وقف لإطلاق النار.

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