2022/03/10 | 14:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيد فولكس فاغن الميكروباص الشهير، "ID Buzz" الى الشوارع مجددًا، ولكنها الآن كهربائيًا بالكامل ويمكن للمحرك الذي يعمل بالبطارية توفير قوة تصل إلى 201 حصان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ID Buzz".. فولكس فاغن تعيد إحدى أشهر سياراتها الكلاسيكية الى الشوارع) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ID Buzz".. فولكس فاغن تعيد إحدى أشهر سياراتها الكلاسيكية الى الشوارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).