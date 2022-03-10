 صندوق البترودولار للمحافظات المنتجة…بين الشد والجذب

2022/03/10 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د بلال الخليفة || كان المتفق عليه في برنامج البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز والمنتجات النفطية من المصافي هو تخصيص دولار لكل برميل منتج للمحافظة واستخدامه في تطوير المحافظة.ولأول مرة تم اقتراح هذا الموضوع هو في موازنة عام 2010، حيث إن مادة قانونية “تم تضمينها في الموازنة عام 2010 تلتزم بموجبها وزارة […]

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