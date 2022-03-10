السوداني يطالب الحكومة بتشكيل مجلس حماية المستهلك من الاحتكار

2022/03/10 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو مجلس النواب العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس تقديمه طلبا إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بتشكيل مجلس حماية المستهلك العراقي.وقال السوداني في بيان اليوم، إن استند في طلبه الى قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وذلك لضمان حصول المواطن على السلع والمواد بالأسعار الطبيعية بعيدا عن الاحتكار والمضاربة.

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