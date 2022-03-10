بعد العقوبات على مالكه.. بريطانيا توجه ضربة قوية لـ

2022/03/10 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق بيع نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي، رومان أبراموفيتش، وتجميد أصوله الخميس، على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

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