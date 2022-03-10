مستشار اردوغان: نحرص على التفاوض والتنسيق مع بغداد بقضية استيراد الغاز

2022/03/10 | 14:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الخميس، حرص بلاده على التنسيق والتفاوض مع الحكومة المركزية ببغداد بشأن قضية استيراد الغاز.وقال اقطاي في تصريح أوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “تركيا تتطلع لتعزيز العلاقات مع العراق، ولا تريد حلّ مشكلة الغاز بنشوء مشاكل أخرى”.وأضاف، أن بلاده “تحرص […]

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