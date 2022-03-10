أمريكا تعلق على أنباء رفض بن سلمان وبن زايد التحدث مع بايدن

2022/03/10 | 14:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على تقرير “وول ستريت جورنال”، بشأن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد رفضا اتصالات من الرئيس الأمريكي جو بايدن.وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي، “بالأمس فقط، قضيت وقتا طويلا على الهاتف مع نظيري الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، […]

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