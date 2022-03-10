الإعلان عن قرب افتتاح اكبر فندق في العراق بعد الرشيد

2022/03/10 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الخميس ، عن قرب افتتاح اكبر فندق في العراق بعد فندق الرشيد.وقال الجنابي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” الايام القليلة المقبلة ستشهد افتتاح اكبر فنادق العراق بعد فندق الرشيد على ضفاف نهر الفرات في مدينة الرمادي ، بعد انجاز […]

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