2022/03/10 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد اللاعب الدولي السابق حيدر عبيد، أن اللعب في بغداد يمثل دفعة معنوية كبيرة للمغتربين.وقال عبيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني يجب ان يكون صاحب المبادرة امام الامارات وان يشن الهجمات منذ البداية للسيطرة على المباراة”.واوضح أن “عامل الارض والجمهور يجب استغلاله في مواجهة الامارات واللعب في بغداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولي سابق: اللعب في بغداد يمثل دفعة معنوية كبيرة للمغتربين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولي سابق: اللعب في بغداد يمثل دفعة معنوية كبيرة للمغتربين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).