 تركيا تبدأ مباحثات لاستيراد الغاز من العراق

2022/03/10 | 14:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت مصادر في وزارة النفط والثروات الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، عن حراك لإعادة إحياء مشروع تصدير الغاز إلى تركيا من حقلي خورمو الغازي في أربيل، وجمجمال في السليمانية، مبينة أن الأتراك مهتمون جدا بالملف منذ أسابيع رغم وجود عوائق فنية وقانونية داخل العراق لإتمام الاتفاق.ونقلت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير […]

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