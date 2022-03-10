وزارة الاعمار تعلن تفاصيل مشروع مجاري الديوانية الكبير

2022/03/10 | 14:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، تفاصيل مشروع مجاري الديوانية الكبير.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مراحل عمل متقدمة تحققت من تنفيذ اعمال مشروع مجاري الديوانية الكبير/ المرحلة الثانية"، مبينا ان "المشروع يعد من المشاريع الستراتيجية المهمة في محافظة الديوانية، بنسبة انجاز بلغت 64 بالمئة".

واوضح ان "المشروع يتضمن تنفيذ شبكات تصريف مياه ثقيلة وامطار ومحطات رفع وخطوط ناقلة، فضلاَ عن محطة المعالجة المركزية التي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 100000 م3/باليوم من المياه المعالجة وفق المحددات البيئية المعتمدة".

واضاف، ان "الاعمال مستمرة في مد شبكات المياه الثقيلة وربط اشتراكات الدور السكنية، والاعمال المدنية في وحدة المعالجة المركزية، فيما تم اكمال تصاميم وجداول كميات لـ 24 محطة رفع استعداداً للمباشرة بتنفيذها".

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