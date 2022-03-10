معركة أطفال تنتقل للكبار.. مشاجرة بالأسلحة بين ضابط ومنتسبين جيران في بغداد

2022/03/10 | 14:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بحصول مشاجرة بين ضابط ومنتسبين بوزارة الداخلية بسبب أطفال يلعبون كرة القدم في منطقة سكناهم في العاصمة بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “مشاجرة وقعت بين جيران في منطقة سبع ابكار في العاصمة بغداد، طرفها الأول منتسب في شرطة ديالى، والطرف الثاني ضابطة برتبة رائد منسوبة لوزارة […]

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مشاجرة بالأسلحة بين ضابط ومنتسبين جيران في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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