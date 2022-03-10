الأعرجي: العراق لا يريد التفريط بعلاقاته مع روسيا وأوكرانيا

2022/03/10 | 14:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، ان العراق لا يريد التفريط بعلاقاته مع روسيا وأوكرانيا.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، ان “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم القائم بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد اليكسندر بورفجينكوف”، مبينا ان “الأعرجي بحث مع القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد، آخر […]

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