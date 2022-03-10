الحزب الاسلامي لتركمان العراق: الاطار التنسيقي هو الكتلة الاكبر

2022/03/10 | 14:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الحزب الاسلامي لتركمان العراق اليوم الخميس، ان الاطار التنسيقي هو الكتلة الاكبر.وقال الامين العام للحزب جاسم محمد جعفر لوكالة “ايرث نيوز” ان “اول كتلة سجلت في مجلس النواب في الانتخابات الاخيرة هو الاطار التنسيقي بــ ٨٨ نائب لذا فانه دستوريا وقانونيا والواقع الصحيح بان الاطار التنسيقي هو الاكبر”.واضاف “حتى ان […]

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